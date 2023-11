Cérémonie du 11 novembre Parvis de l’Hôtel de Ville Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Cérémonie du 11 novembre Parvis de l’Hôtel de Ville Floirac, 11 novembre 2023, Floirac. Cérémonie du 11 novembre Samedi 11 novembre, 10h30 Parvis de l’Hôtel de Ville La cérémonie de commémoration de l’Armistice se déroulera samedi 11 novembre à 10h30 sur le parvis de la Mairie, en présence de Monsieur le Maire et des représentants des associations des Anciens Combattants.

La cérémonie débutera avec la remise du drapeau de la Réserve Communale de Sécurité Civile. Parvis de l’Hôtel de Ville 6 avenue Pasteur 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

