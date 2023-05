Journée de l’Europe 2023 Parvis de l’hôtel de ville de Paris, 10 mai 2023, .

Journée de l’Europe 2023 Mercredi 10 mai, 10h00 Parvis de l’hôtel de ville de Paris Entrée libre

Parmi les temps forts de cette journée, une série de débats sur des enjeux d’actualité avec de grandes personnalités européennes :

10h15 – 12h00 | Table ronde « S’engager pour l’Europe » (présentation des métiers de l’Europe, des institutions, des possibilités de carrières, des métiers et des voies d’accès) / Présentation des nouvelles modalités des concours de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) / Séance de questions-réponses sur Erasmus+

14h – 15h | Table ronde « L’Europe puissance : enjeux géopolitiques et sociétaux dans le contexte de la guerre en Ukraine », avec comme intervenants : Caroline de Camaret (France 24), Anne Hidalgo (Maire de Paris), Nicolas Schmit (Commissaire européen à l’emploi et aux affaires sociales), Bernard Guetta (Député européen Renew), Victor Negrescu (Député européen S&D)

16h – 17h15 | Table ronde « L’Europe qui fait rêver ? », avec comme intervenants : Caroline de Camaret (France 24), Jean-Baptiste Letondeur (RFI), un astronaute de l’ESA, Aya Cissoko (championne du monde de boxe amateur et écrivaine), et une personnalité du monde de la culture (à confirmer)

17h30 – 18h40 : Remise du label Paris Europe par Valérie Drezet-Humez, Cheffe de la Représentation en France de la Commission européenne

La culture sera également mise à l’honneur, avec un concert gratuit en fin de journée organisé par EuropavoxFR. Trois artistes européens se produiront entre 19h et 22h, dont Fakear.

