FANTÔME Parvis de L’Espal Le Mans, 19 septembre 2023, Le Mans.

FANTÔME Mardi 19 septembre, 21h00 Parvis de L’Espal

Un marmot provoque malgré lui un profond bouleversement politique et social : voilà le sujet de ce film d’animation confectionné au stylo bic et accompagné en live par des musiciens/bruiteurs adeptes des instruments fort peu conventionnels et des objets très astucieusement bidouillés…

Parvis de L’Espal 60-62 Rue de l’Estérel, 72039 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T21:00:00+02:00 – 2023-09-19T22:00:00+02:00

2023-09-19T21:00:00+02:00 – 2023-09-19T22:00:00+02:00

FANTÔME CINÉ-CONCERT

Juliette