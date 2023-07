L’Etrange Cas du Dr JEKYLL et de Mr HYDE Parvis de l’espace Saâd-Abssi Gennevilliers, 21 septembre 2023, Gennevilliers.

L’Etrange Cas du Dr JEKYLL et de Mr HYDE Jeudi 21 septembre, 20h00 Parvis de l’espace Saâd-Abssi Entrée libre

Genre : Adaptation très libre pour s’amuser à se faire peur dans l’espace public. Chronique urbaine nocturne.

Jauge : 500 spectateurs à partir de 8 ans

Résumé : Le roman de Stevenson dans une adaptation où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque le burlesque et le comique.

Forme : Traitée comme une bande dessinée vivante, l’histoire est une course-poursuite trépidante à la recherche d’une inconcevable vérité.

Pitch : Dans tout Londres, toutes et tous se demandent avec effroi, mais qui donc est ce mystérieux et terrifiant monsieur Hyde ?

Une histoire où le visible et le caché se répondent entre le recto et le verso de chaque nouvelle page tournée, de chaque rideau qui s’ouvre et se referme. Une histoire où le mystère pourrait s’éclaircir dès qu’une porte s’entrouvre, et s’agrandit dès qu’elle se clôt.

Cette histoire universelle qui nous parle des profondeurs de l’âme humaine nous parlera aussi de petites gens comme simples héros en devenir. A savoir ceux-celles qui, en toute humilité, font le choix de la lumière et de l’avenir. Et malgré ce message sous-jacent, nous décidons de nous en amuser, car le burlesque trouve un ressort dans chaque situation, et l’humour jaillit bien souvent de l’effroyable.

Une œuvre impérissable revisitée pour un large public dans un traitement théâtral qui nous est cher et dans une scénographie dont nous poursuivons l’exploration.

Après trois créations très différentes dans leur fond et dans leur forme (Le Film du Dimanche Soir en 2011, éCOnoMIC STRIP en 2015, et Le Grand Cirque des Sondages en 2018) nous renouons avec l’adaptation littéraire d’un roman aussi universel que Les Misérables (Misérables ! en 2006), revendiquant autant de liberté que de respect de l’œuvre originale, choisissant l’espace public et l’espace du public pour partager ensemble tout ce que nous a inspiré l’œuvre de R.L. Stevenson.

Jekyll adapté par la Famille Annibal. Et nous promettons du sang, de la sueur et des larmes… …Et des rires, bien évidemment !

Parvis de l’espace Saâd-Abssi 16 rue Julien Mocquard Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « annibal.lacave@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 19 08 88 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607366036 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:30:00+02:00

2023-09-21T20:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:30:00+02:00

arts de la rue nouvelle création