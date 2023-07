Ouverture de la saison culturelle de l’Espace Jéliote – Arts de la rue Parvis de l’Espace Jéliote et alentours Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Ouverture de la saison culturelle de l’Espace Jéliote-Danse

On vous invite à déguster des spectacles pétillants dans l’espace public. Venez en solo, entre amis, en famille !

A 14h30 et 16h30 : « Fibre » par Dakipaya Danza, danse. Elles déambulent et tissent avec grâce et elles finissent par vous embobiner.

« La mare où l’on se mire » , théâtre. Dans une fête, il y a toujours une pêche aux canards…Celle-là vaut le détour!

De 15h30 à 17h30 : La guinguette magique, par la Compagnie du Dr Troll, magie populaire. Prenez le temps de passer par cette guinguette et tirez au sort quelque histoire qui ne sera contée que pour vous.

15h30 : Bakana, par la compagnie Das Arnak, cirque. Elles sont 3 autour d’un mât et ça décoiffe au sens propre du mot.

17h30 : Cabaret, par le petit théâtre de Pain. De l’énergie, de l’humour et de la tendresse, ces musiciens-comédiens-troubadours en ont à revendre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:00:00. EUR.

Parvis de l’Espace Jéliote et alentours Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Opening of Espace Jéliote-Danse’s cultural season

We invite you to enjoy sparkling performances in the public space. Come solo, with friends or family!

At 2.30pm and 4.30pm: « Fibre » by Dakipaya Danza, dance. They stroll and weave with grace, and end up winning you over.

« La mare où l’on se mire », theater. At a party, there’s always duck fishing… This one’s worth the detour!

3.30pm to 5.30pm: La guinguette magique, by Compagnie du Dr Troll, folk magic. Take the time to stop by this guinguette and pick out a story that will be told just for you.

3:30pm: Bakana, by the Das Arnak company, circus. There are 3 of them around a mast, and it’s a real head-turner.

5:30pm: Cabaret, by le petit théâtre de Pain. Energy, humor and tenderness, these musicians-actors-troubadours have it in spades.

Inauguración de la temporada cultural del Espace Jéliote-Danse

Le invitamos a disfrutar de brillantes espectáculos en el espacio público. Venga solo, con amigos o con toda la familia

A las 14:30 y 16:30: « Fibra » de Dakipaya Danza, danza. Pasean y tejen con gracia, y acaban conquistándole.

« La mare où l’on se mire », teatro. En una fiesta, siempre hay pesca de patos… ¡Ésta merece las distracciones!

De 15.30 a 17.30 h: La guinguette magique, de la Compagnie du Dr Troll, magia folclórica. Tómese su tiempo para pasar por la guinguette y elegir un cuento que le contarán sólo para usted.

15.30 h: Bakana, de la compañía Das Arnak, circo. Son 3 alrededor de un mástil, y es un verdadero espectáculo.

17.30 h: Cabaret, del petit théâtre de Pain. Energía, humor y ternura: estos músicos-actores-trovadores lo tienen todo.

Eröffnung der kulturellen Saison des Espace Jéliote-Danse

Wir laden Sie ein, prickelnde Aufführungen im öffentlichen Raum zu genießen. Kommen Sie als Solist, mit Freunden oder der Familie!

Um 14:30 und 16:30 Uhr: « Fibre » von Dakipaya Danza, Tanz. Sie schlendern und weben mit Anmut und am Ende wickeln sie Sie um den Finger.

« La mare où l’on se mire » (Der Teich, in dem man sich spiegelt), Theater. Auf einer Party gibt es immer eine Entenfischerei… Diese ist einen Umweg wert!

Von 15:30 bis 17:30 Uhr: La guinguette magique, von der Compagnie du Dr Troll, Volksmagie. Nehmen Sie sich die Zeit, um an diesem Heurigen vorbeizukommen und eine Geschichte zu ziehen, die nur für Sie erzählt wird.

15:30 Uhr: Bakana, von der Kompanie Das Arnak, Zirkus. Sie sind zu dritt um einen Mast herum und es geht im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber.

17:30 Uhr: Cabaret, von Le petit théâtre de Pain. Energie, Humor und Zärtlichkeit haben diese Musiker-Komödianten-Troubadoure in Hülle und Fülle.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn