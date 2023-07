Exposition photo « Pierre Belzeaux, photographe fourqueusien » Parvis de l’Espace Delanoë Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Exposition photo « Pierre Belzeaux, photographe fourqueusien » Parvis de l’Espace Delanoë Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Exposition photo « Pierre Belzeaux, photographe fourqueusien » 16 et 17 septembre Parvis de l’Espace Delanoë Entrée libre Exposition de photos sur Pierre Belzeaux, photographe fourqueusien, dans la salle Fulcosa de l’Espace Pierre Delanoë.

Sa vie, son œuvre, le matériel et les techniques de photographie … au temps des Trente Glorieuses ! Conférences et safari photos au programme. Parvis de l’Espace Delanoë 2 place Victor Hugo 78112 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78112 Fourqueux Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

