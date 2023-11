Cet évènement est passé MARCHE ET CONCERT DE NOEL PARVIS DE L’ESPACE COLUCCI ET EGLISE ST-MARTIN Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne MARCHE ET CONCERT DE NOEL PARVIS DE L’ESPACE COLUCCI ET EGLISE ST-MARTIN Castelnau-d’Estrétefonds, 24 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Castelnau-d’Estrétefonds,Haute-Garonne Vendredi soir, Concert de Noël. Samedi et dimanche, Marché Gourmand & Artisans-Créateurs..

Friday evening, Christmas Concert. Saturday and Sunday, Gourmet & Artisans-Créateurs Market. Viernes por la noche, Concierto de Navidad. Sábado y domingo, mercado gastronómico y artesanal. Freitagabend, Weihnachtskonzert. Samstag und Sonntag, Gourmet- und Kunsthandwerkermarkt.

