Les mots s’envolent sur Vorey Parvis de l’Embarcadère Vorey, 6 août 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Rencontres et dédicaces avec des auteurs du terroir..

2023-08-06 09:00:00 fin : 2023-08-06 13:00:00. .

Parvis de l’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Meetings and book signings with local authors.

Encuentros y firmas de libros con autores locales.

Begegnungen und Signierstunden mit Autoren aus der Region.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay