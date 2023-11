Noël : Piste de luge gonflable et Spectacle de feu Parvis de l’église St Pierre Orthez, 29 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Le Buzzerspeed est un jeu par équipe particulièrement interactif. 1 contre 1, 2 contre 2… avec des buzzers posés sur des plots, une centrale qui dirige les joueurs sur des parties de 30 secondes…

Reposant sur une combinaison unique de lumières, de sons et de jeux, il faudra buzzer les cibles interactives en respectant le code couleur. Captivante et dynamique, cette animation dispose de plusieurs niveaux de difficultés et s’adapte donc à son public, enfants et adultes !

Pour les plus petits : kiddy-bolides.

18h30, place d’Armes : Spectacle de feu avec Terre de feu, show pyrotechnique accompagné par des musiciens en live..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 18:00:00. EUR.

Parvis de l’église St Pierre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Buzzerspeed is a particularly interactive team game. 1 vs. 1, 2 vs. 2… with buzzers placed on studs, and a control unit that directs players in 30-second games…

Based on a unique combination of lights, sounds and games, you’ll have to buzz the interactive targets according to the color code. Captivating and dynamic, this animation features several levels of difficulty, so it can be adapted to suit all audiences, children and adults alike!

For the little ones: kiddy-bolides.

6.30pm, Place d’Armes: Fire show with Terre de feu, a pyrotechnic show accompanied by live musicians.

Buzzerspeed es un juego de equipo especialmente interactivo. 1 contra 1, 2 contra 2… con zumbadores colocados en bloques, una unidad central que dirige a los jugadores en partidas de 30 segundos…

Mediante una combinación única de luces, sonidos y juegos, tendrás que zumbar los objetivos interactivos según el código de colores. Cautivadora y dinámica, esta animación tiene varios niveles de dificultad y se adapta a todos los públicos, tanto niños como adultos

Para los más pequeños: kiddy-bolides.

18.30 h, Place d’Armes: Espectáculo de fuego con Terre de feu, un espectáculo pirotécnico acompañado de músicos en directo.

Buzzerspeed ist ein besonders interaktives Mannschaftsspiel. 1 gegen 1, 2 gegen 2… mit Buzzern, die auf Steinen stehen, und einer Zentrale, die die Spieler in 30-Sekunden-Spielen dirigiert…

Basierend auf einer einzigartigen Kombination aus Licht, Ton und Spielen müssen die interaktiven Ziele unter Beachtung des Farbcodes buzzert werden. Diese fesselnde und dynamische Animation verfügt über mehrere Schwierigkeitsgrade und passt sich somit dem Publikum an, egal ob Kinder oder Erwachsene!

Für die Kleinsten: Kiddy-Boliden.

18:30 Uhr, Place d’Armes: Feuershow mit Terre de feu, eine pyrotechnische Show, die von Live-Musikern begleitet wird.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Coeur de Béarn