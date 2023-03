Collecte solidaire d’appareils électriques Parvis de l’église St-Aubin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Collecte solidaire d’appareils électriques Parvis de l’église St-Aubin, 25 mars 2023, Toulouse. Collecte solidaire d’appareils électriques Samedi 25 mars, 09h00 Parvis de l’église St-Aubin Petits appareils : mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone…

Matériel informatique : ordinateur, imprimante, scanner…

Gros électroménager : frigo, cuisinière, machine à laver…

Ecrans, téléviseurs et moniteurs

Collecte organisée par Ecosystem. www.proximite.ecosystem.eco Parvis de l'église St-Aubin 37 rue Riquet Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T13:00:00+01:00

