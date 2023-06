Marché nocturne gourmand parvis de l’église Sanilhac, 7 juillet 2023, Sanilhac.

Sanilhac,Dordogne

Venez déguster une grande variété de plats et produits proposés par 9 producteurs locaux et associations à Marsaneix.

Vous trouverez du canard, du poulet, des frites, des burgers, des pizzas, des plats créoles, des légumes bio, du pain, des fromages, des fraises bio, du vin bio, des glaces bio, des crêpes et du miel…

Profitez de l’ambiance musicale et de la bonne humeur de nos bénévoles pour passer une soirée agréable. Ne manquez pas la tombola pour gagner des « paniers gourmands ». Pensez à apporter vos couverts.

Rejoignez-nous pour un moment convivial à Marsaneix !

En concert « Les voizins de palier » : Greg, Manu et Sam, trois amoureux de la musique, mettent toutes leurs énergies et leurs talents pour vous interpréter et réarranger un répertoire très varié. Le mot d’ordre de ce groupe reste le plaisir !!!

Marché et soirée animée organisés sous réserve des conditions climatiques..

parvis de l’église route de la Croix Neuve

Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a wide variety of dishes and products from 9 local producers and associations in Marsaneix.

You’ll find duck, chicken, French fries, burgers, pizzas, Creole dishes, organic vegetables, bread, cheeses, organic strawberries, organic wine, organic ice creams, crêpes and honey…

Enjoy the musical atmosphere and the good humor of our volunteers to spend a pleasant evening. Don’t miss the tombola to win « gourmet baskets ». Don’t forget to bring your cutlery.

Join us for a convivial evening in Marsaneix!

In concert « Les voizins de palier »: Greg, Manu and Sam, three music lovers, put all their energy and talent into interpreting and rearranging a varied repertoire. The group’s watchword is pleasure!

Market and evening entertainment subject to weather conditions.

Venga a degustar una gran variedad de platos y productos de 9 productores locales y asociaciones de Marsaneix.

Encontrará pato, pollo, patatas fritas, hamburguesas, pizzas, platos criollos, verduras ecológicas, pan, quesos, fresas ecológicas, vino ecológico, helados ecológicos, crepes y miel…

Disfrute del ambiente musical y del buen humor de nuestros voluntarios y pase una velada agradable. No se pierda la tómbola para ganar algunas « cestas gourmet ». No olvide traer sus cubiertos.

Acompáñenos en una agradable velada en Marsaneix

Les voizins de palier » en concierto: Greg, Manu y Sam, tres apasionados de la música, ponen toda su energía y talento para interpretar y reorganizar un repertorio muy variado. La consigna del grupo es el placer

Mercado y animación nocturna sujetos a las condiciones meteorológicas.

Probieren Sie eine große Vielfalt an Gerichten und Produkten, die von 9 lokalen Produzenten und Vereinen in Marsaneix angeboten werden.

Sie finden hier Ente, Huhn, Pommes frites, Burger, Pizza, kreolische Gerichte, Biogemüse, Brot, Käse, Bioerdbeeren, Biowein, Bioeis, Crêpes und Honig…

Genießen Sie die musikalische Untermalung und die gute Laune unserer Freiwilligen, um einen angenehmen Abend zu verbringen. Verpassen Sie nicht die Tombola, bei der Sie « Schlemmerkörbe » gewinnen können. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Begleiten Sie uns zu einem geselligen Moment in Marsaneix!

Im Konzert « Les voizins de palier »: Greg, Manu und Sam, drei Musikliebhaber, setzen all ihre Energien und Talente ein, um Ihnen ein sehr abwechslungsreiches Repertoire vorzutragen und neu zu arrangieren. Das Motto dieser Gruppe bleibt das Vergnügen!!!

Markt und animierter Abend vorbehaltlich der Wetterbedingungen organisiert.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT de Périgueux