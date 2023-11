Marché de Noël et crèche monumentale – Saint Cyr l’Ecole 2 décembre Parvis de l’Eglise Sainte Julitte 78210 Saint Cyr l’Ecole Saint-Cyr-l’École Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-l'École

Marché de Noël et crèche monumentale – Saint Cyr l'Ecole 2 décembre Samedi 2 décembre, 14h30 Parvis de l'Eglise Sainte Julitte 78210 Saint Cyr l'Ecole Gratuit Marché de Noel et concert L'association Saint Michel organise son grand marché de Noël de 14h à 18h30.

25 exposants, produits et créateurs locaux, artisanat, stand 2nde vie, gastronomie, crêpes, vin chaud. Programme des animations (dans l’église) : 14h45 : Concert de l’ensemble vocal de l’École de Musique de Saint Cyr l’École

15h15 : Concert de l’ensemble à vents de l’École de Musique de Bois d’Arcy

16h30 : Inauguration de la crèche monumentale

17h00 : Concert des Petits Chanteurs de Saint Cyr et Exultate Une bonne occasion de combiner l’achat de vos cadeaux de Noël et une sortie culturelle ! Parvis de l’Eglise Sainte Julitte 78210 Saint Cyr l’Ecole 10 rue Gambetta78210 Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

