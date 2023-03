Miserere d’Allegri, un baroque très contemporain Parvis de l’église Sainte Croix, 1 avril 2023, Bordeaux.

Miserere d’Allegri, un baroque très contemporain Samedi 1 avril, 20h30 Parvis de l’église Sainte Croix Billetterie en ligne sur https://www.groupevocalarpege.org; et sur place avant le concert

C’est dans une version surprenante que vous découvrirez le Miserere de Gregorio Allegri, ce trésor musical jalousement gardé au Vatican pendant plus de 100 ans. Associant l’œuvre originale aux procédés de composition actuels, le musicien et compositeur Johannes Hiemetsberger nous invite à voyager à l’intérieur même des harmonies portées par les chanteurs et le saxophone soprano, dont le timbre s’apparente tant à la voix humaine. La mise en espace complétera ce parcours sonore aussi étonnant que captivant.

Dans le même esprit d’une rencontre entre chœur et saxophone, deux œuvres modernes sont au programme : « Living voices » de James Whitbourn évoque la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001 ; et Quanta Qualia de Patrick Hawes traduit le désir du croyant du face-à-face éblouissant avec Dieu.

Distribution :

Alicia Fermoselle – Saxophone soprano

Groupe Vocal Arpège de Bordeaux

Jacques Charpentier – Direction et transcription du Miserere.

PROGRAMME

Living Voices – James Whitbourn

Miserere – Gregorio Allegri – version de Johannes Hiemetsberger

Quanta Qualia – Patrick Hawes

Tarifs : plein 19 euros, réduit 16 euros, gratuit moins de 18 ans

Plus d’infos : https://bit.ly/ArpegeAllegri

Ce concert sera également donné en région :

Eglise Notre-Dame, Sainte-Foy-la-Grande (33), vendredi 31 mars, 20h30

Eglise Notre-Dame, Marmande (47), dimanche 2 avril, 16h30

Tarifs : 15 euros, gratuit moins de 18 ans

