Visite commentée de la frise de bas reliefs de Saint-Restitut Parvis de l’église Saint-Restitut, 17 septembre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

L’élément le plus remarquable de la tour de Saint-Restitut est sa frise de bas-reliefs. Elle date de la fin du XIe siècle et comprend un zodiaque complet et de nombreux éléments inspirés de l’Apocalypse de Jean..

2023-09-17 15:30:00 fin : 2023-09-17 15:30:00. .

Parvis de l’église Place de l’église

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The most remarkable feature of the Saint-Restitut tower is its frieze of bas-reliefs. Dating from the late 11th century, it includes a complete zodiac and numerous elements inspired by the Apocalypse of John.

Lo más destacado de la torre de Saint-Restitut es su friso de bajorrelieves. Data de finales del siglo XI e incluye un zodiaco completo y numerosos elementos inspirados en el Apocalipsis de Juan.

Das bemerkenswerteste Element des Turms von Saint-Restitut ist sein Basrelieffries. Er stammt aus dem späten 11. Jahrhundert und umfasst einen vollständigen Tierkreis und zahlreiche Elemente, die von der Offenbarung des Johannes inspiriert sind.

