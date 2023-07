Jeu de piste « Sur la piste des JO de 1924 » Parvis de l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul Colombes, 16 septembre 2023, Colombes.

Sur la piste des JO de 1924

Dans le cadre de la « Fête du jeu » organisée par l’association Strata’j’m, participez à ce jeu de piste en visitant chaque stand et récupérez des indices. A la clé, histoire et anecdotes sur les JO de 1924. Récompense pour chaque participant !

Par l’association Strata’j’m et la Valorisation du patrimoine.

Tout public

Parvis de l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul 11 Rue Beaurepaire 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France

