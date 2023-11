Soirée des illuminations Parvis de l’Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer, 1 décembre 2023, Sanary-sur-Mer.

Sanary-sur-Mer,Var

Assistez à l’inauguration des illuminations de Sanary, accompagnée par un gospel et un feu d’artifice..

2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Parvis de l’Eglise Saint Nazaire Place Michel Pacha

Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Attend the inauguration of Sanary’s illuminations, accompanied by gospel music and fireworks.

Asista a la inauguración de las iluminaciones de Sanary, acompañadas de música gospel y fuegos artificiales.

Nehmen Sie an der Einweihung der Beleuchtung von Sanary teil, die von einem Gospelchor und einem Feuerwerk begleitet wird.

