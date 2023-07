Apéro-spectacle Le Cycliste, poursuite théâtrale des aventures de Jonas Parvis de l’Église Saint-Martin Creuzier-le-Vieux, 5 août 2023, Creuzier-le-Vieux.

Creuzier-le-Vieux,Allier

Jonas a quitté son poste au Camping Retro Passion de Chatel- Montagne, puis l’idée de racheter l’ancienne boucherie de Ferrières-sur-Sichon..

2023-08-05 18:30:00 fin : 2023-08-05 20:00:00. .

Parvis de l’Église Saint-Martin

Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Jonas left his job at Camping Retro Passion in Chatel-Montagne, and then the idea of buying the old butcher’s shop in Ferrières-sur-Sichon.

Jonas dejó su trabajo en el Camping Retro Passion de Chatel-Montagne, y luego surgió la idea de comprar la antigua carnicería de Ferrières-sur-Sichon.

Jonas gab seinen Job auf dem Campingplatz Retro Passion in Chatel- Montagne auf und dann die Idee, die alte Metzgerei in Ferrières-sur-Sichon zu kaufen.

