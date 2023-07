Visite de l’orgue de l’église Saint-Just Parvis de l’église Saint-Just Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura Visite de l’orgue de l’église Saint-Just Parvis de l’église Saint-Just Arbois, 16 septembre 2023, Arbois. Visite de l’orgue de l’église Saint-Just Samedi 16 septembre, 15h00 Parvis de l’église Saint-Just Entrée libre Visite de l’orgue de l’église Saint-Just d’Arbois. Cet orgue du facteur Carouge date de 1728. La visite sera suivie à 16h30 d’un récital d’orgue donné par Christian Bacheley, titulaire, et Jérôme Paris, co-titulaire.

Cet événement est organisé par l’association Orgues et musiques en Arbois dans le cadre du 22e Festival international d’orgue d’Arbois. Parvis de l’église Saint-Just 10 rue des Familiers 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © CDJ Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Parvis de l'église Saint-Just Adresse 10 rue des Familiers 39600 Arbois Ville Arbois Departement Jura Lieu Ville Parvis de l'église Saint-Just Arbois

Parvis de l'église Saint-Just Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/