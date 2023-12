Visite Pays d’art et d’histoire : Eglise Saint-Jean-Baptiste, l’incontournable Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz, 26 décembre 2023 11:15, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Au cœur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd.

De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de nos guides-conférenciers.

Sur inscription au CIAP Les Récollets – Errekoletoak ou dans les offices de tourisme

Nombre de places limité..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . EUR.

Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste Rue Gambetta

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the heart of the town and its history, Saint-Jean-Baptiste church is a prime example of Labourd religious architecture.

From its balustraded galleries to its Baroque altarpiece, enjoy privileged access to this place of memory of Basque religious practices, in the company of our guide-lecturers.

Registration required at CIAP Les Récollets ? Errekoletoak or at tourist offices

Places are limited.

En el corazón de la ciudad y de su historia, la iglesia Saint-Jean-Baptiste es un ejemplo de la arquitectura religiosa laborista.

Desde sus galerías abalaustradas hasta su retablo barroco, disfrute de un acceso privilegiado a este lugar de memoria de las prácticas religiosas vascas, en compañía de nuestros guías-conferenciantes.

Inscripción previa en el CIAP Les Récollets ? Errekoletoak o en las oficinas de turismo

Plazas limitadas.

Die im Herzen der Stadt und ihrer Geschichte gelegene Kirche Saint-Jean-Baptiste ist ein unumgängliches Beispiel für die religiöse Architektur in Labourd.

Von ihren Balustergalerien bis zu ihrem barocken Altarbild haben Sie in Begleitung unserer Fremdenführer einen privilegierten Zugang zu diesem Ort der Erinnerung an die baskischen Kultpraktiken.

Nach Anmeldung im CIAP Les Récollets ? Errekoletoak oder in den Fremdenverkehrsbüros

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

