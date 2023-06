Assistez à un spectacle de déambulation théâtralisée : « Troyes la quête de l’idéal, dans les pas des Fondateurs de la Nouvelle-France » Parvis de l’église Saint-Jean-au-Marché Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Assistez à un spectacle de déambulation théâtralisée : « Troyes la quête de l’idéal, dans les pas des Fondateurs de la Nouvelle-France » 16 et 17 septembre Parvis de l’église Saint-Jean-au-Marché Gratuit. Sans inscription. Départ de la déambulation sur le parvis de l’église Saint-Jean-au-Marché.

Cette animation est proposée par les Comités Marguerite Bourgeoys et Paul Chomedey.

Parvis de l’église Saint-Jean-au-Marché rue Mignard, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier Saint-Jean Aube Grand Est 03 25 73 63 75 Cette église, dont la présence est attestée au Xe siècle, est le centre d’une des plus anciennes paroisses de la ville de Troyes. Elle doit son nom « au marché » aux célèbres foires de Champagne qui se développent sur son territoire dès le XIe siècle. Elle comporte de nombreuses œuvres d’art de prestige. Le peintre Pierre Mignard et le sculpteur François Girardon, nés à Troyes, ont par exemple contribué au décor du somptueux retable se trouvant dans le chœur de l’édifice.

Cette église est aussi la mémoire vivante de la vie des saintes Marguerite Bourgeoys et Léonie Aviat et du bienheureux Père Brisson, aux XVIIe et XIXe siècles.

Implantée au centre du tissu urbain médiéval, cette église est impressionnante par ses dimensions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

2023-09-17T21:15:00+02:00 – 2023-09-17T22:45:00+02:00

TROYES la quête de l’idéal – © Emeric TATON