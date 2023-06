Méli Mélo Tango Parvis de l’Eglise Saint-Denys de la Chapelle Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Méli Mélo Tango Parvis de l’Eglise Saint-Denys de la Chapelle Paris, 10 septembre 2023, Paris. Méli Mélo Tango Dimanche 10 septembre, 17h00 Parvis de l’Eglise Saint-Denys de la Chapelle Entrée libre « MELI MELO TANGO » est un cycle de spectacles de tango argentin suivi de bals dans les rues du 18e arrondissement de Paris. En amont, des cours d’initiation au tango argentin seront proposés gratuitement aux habitants de tout âge.

Vous aurez accès à un cours, un concert-spectacle et à un bal pour chaque rendez-vous.

Pendant les spectacles, les artistes seront au plus près des spectateurs pour une plongée avec eux dans l'univers du tango argentin. Nous mobiliserons des artistes : musiciens, chanteurs, danseurs, DJ qui seront entourés par notre équipe technique et administrative.

Parvis de l'Eglise Saint-Denys de la Chapelle
29 rue de Torcy 75018 Paris

