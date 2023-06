Gagarine parvis de l’église Saint-Aubin Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Gagarine parvis de l’église Saint-Aubin Toulouse, 27 juillet 2023, Toulouse. Gagarine Jeudi 27 juillet, 21h30 parvis de l’église Saint-Aubin Entrée libre Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance et de sauver la cité, devenue son vaisseau spatial. Séance organisée par l’association Les Vidéophages. parvis de l’église Saint-Aubin 45 rue Pierre-Paul Riquet 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

