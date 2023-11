SPECTACLE DE FEU parvis de l’église prieurale Saint-Quirin, 3 décembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

La troupe « Les Enflammées » illuminer le parvis de la Prieurale en clôture de » Saint-Quirin fête Noël » !. Tout public

Dimanche 2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

parvis de l’église prieurale

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



The « Les Enflammées » troupe lights up the Prieurale square to close the « Saint-Quirin fête Noël »!

La compañía « Les Enflammées » ilumina la plaza del Priorato para clausurar la « Fiesta de Navidad de Saint-Quirin »

Die Truppe « Les Enflammées » beleuchtet den Vorplatz der Priorei zum Abschluss von « Saint-Quirin feiert Weihnachten »!

Mise à jour le 2023-10-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG