SPECTACLE DE FEU ET PYROTECHNIE Parvis de l’église prieurale Saint-Quirin, 2 décembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Dans le cadre du marché de Noël, la Compagnie « Balles et Arts » présente un spectacle de feu et pyrotechnie.. Tout public

Samedi 2023-12-02 20:15:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Parvis de l’église prieurale

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



As part of the Christmas market, the « Balles et Arts » company presents a fire and pyrotechnics show.

En el marco del mercado navideño, la compañía « Balles et Arts » presenta un espectáculo de fuego y pirotecnia.

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes präsentiert die Compagnie « Balles et Arts » eine Feuer- und Pyrotechnikshow.

Mise à jour le 2023-10-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG