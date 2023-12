Petit Marché Bio du mardi soir Parvis de l’église Notre Dame Bergerac, 3 janvier 2023, Bergerac.

Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-03 16:00:00

fin : 2023-01-03 19:00:00

Vous êtes à Bergerac les mardis après-midi et vous cherchez des produits biologiques? Alors direction Place de Lattre de Tassigny, face à l’église Notre-Dame. Vous y retrouverez quelques producteurs locaux proposant des produits bio de toutes sortes, entre 16h et 19h..

Parvis de l’église Notre Dame Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-01-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides