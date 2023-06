LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : Concert chorale Parvis de l’Eglise Monistrol-sur-Loire, 30 juin 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Concert chorale des Balladins sans Mesure. Trois choeurs, les « petits choeurs », pas si petits que ça, hommes, femmes, et le « grand choeur », choeur mixte..

2023-06-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Parvis de l’Eglise Place de la victoire

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Choral concert by Balladins sans Mesure. Three choirs: the not-so-small « petits choeurs », men and women, and the mixed « grand choeur ».

Concierto coral de Balladins sans Mesure. Tres coros, los no tan pequeños « petits choeurs », hombres y mujeres, y el « grand choeur », un coro mixto.

Chorkonzert der Balladins sans Mesure. Drei Chöre, die « kleinen Chöre », die gar nicht so klein sind, Männer, Frauen, und der « große Chor », ein gemischter Chor.

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron