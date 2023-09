Festival Cadences Parvis de l’Eglise Marcheprime, 24 septembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Parvis de l’église

Spectacle de danse « Les Ephémères » de la Smart Cie, gratuit et ouvert à tous

En partenariat avec Arcachon culture et le théâtre Olympia.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Parvis de l’Eglise Rue Jacques Blieck

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Church square

Les Ephémères » dance show by Smart Cie, free and open to all

In partnership with Arcachon culture and Olympia theater

Plaza de la Iglesia

Espectáculo de danza « Les Ephémères » de la Smart Cie, gratuito y abierto a todos

En colaboración con la cultura de Arcachon y el teatro Olympia

Vorplatz der Kirche

Tanzaufführung « Les Ephémères » der Smart Cie, kostenlos und für alle zugänglich

In Partnerschaft mit Arcachon culture und dem Olympia-Theater

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur Bassin