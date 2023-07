Festival Estiv’Oc -Serada Passejada – balade musicale à Limogne Parvis de l’église, Limogne-en-Quercy (46) Festival Estiv’Oc -Serada Passejada – balade musicale à Limogne Parvis de l’église, Limogne-en-Quercy (46), 3 août 2023, . Festival Estiv’Oc -Serada Passejada – balade musicale à Limogne Jeudi 3 août, 20h30 Parvis de l’église, Limogne-en-Quercy (46) 5€ / gratuit pour les -de 16 ans Départ depuis le parvis de l’église de Limogne-en-Quercy Balade entre dolmens et caselles sul camin de San Jacme Les polyphonies et le souffle de la cornemuse vous accompagneront sous la voûte céleste qui réunit le pays des dolmens et celui des caselles Avec le duo polyphonique occitan Pascal Caumont et Anne Enjalbert, Guillaume Roussilhe et Biniouman Entrée 5 € Environ 5km Inscription au 0617419891 ou sur https://www.helloasso.com/associations/sulpic source : événement Festival Estiv’Oc -Serada Passejada – balade musicale à Limogne publié sur AgendaTrad Parvis de l’église, Limogne-en-Quercy (46) 27, Place Jean Louis Belvezet

27, Place Jean Louis Belvezet
Parvis de l'église, 46260 Limogne-en-Quercy, France

2023-08-03T20:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:00:00+02:00

