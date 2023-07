VISITE GUIDÉE DU PRIEURÉ DE CHÂTENOIS Parvis de l’église de Châtenois Châtenois, 1 juillet 2023, Châtenois.

Châtenois,Vosges

Première cité des ducs de Lorraine, Châtenois a le privilège de posséder un Prieuré. Fondé au XIème siècle par Hadwide de Namur, épouse de Gérard d’Alsace, ce bâtiment témoigne de la richesse du passé castinien. Prolongez votre découverte avec la visite de l’église Saint-Pierre et son magnifique vitrail qui retrace l’un des faits les plus importants du passé de Châtenois !

Places limitées : de 2 à 30 personnes

RDV sur le parvis de l’église de Châtenois

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges. Tout public

Mercredi 14:30:00 fin : . 3.5 EUR.

Parvis de l’église de Châtenois Place de l’église

Châtenois 88170 Vosges Grand Est



As the first city of the Dukes of Lorraine, Châtenois is privileged to have a Priory. Founded in the 11th century by Hadwide de Namur, wife of Gérard d’Alsace, this building bears witness to Châtenois’ rich past. Extend your discovery with a visit to Saint-Pierre church and its magnificent stained glass window, which recounts one of the most important events in Châtenois’ past!

Limited seating: 2 to 30 people

RDV in front of Châtenois church

Reservations essential with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

Châtenois fue la primera ciudad de los Duques de Lorena y tiene el privilegio de contar con un Priorato. Fundado en el siglo XI por Hadwide de Namur, esposa de Gérard d’Alsace, este edificio es testigo del rico pasado de Châtenois. También puede visitar la iglesia de Saint-Pierre y su magnífica vidriera, que narra uno de los acontecimientos más importantes del pasado de Châtenois

Plazas limitadas: de 2 a 30 personas

Punto de encuentro frente a la iglesia de Châtenois

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos

Als erste Stadt der Herzöge von Lothringen hatte Châtenois das Privileg, eine Priorei zu besitzen. Jahrhundert von Hadwide von Namur, der Ehefrau von Gerard von Elsass, gegründet wurde, zeugt dieses Gebäude von der reichen Vergangenheit der Stadt Castinien. Verlängern Sie Ihre Entdeckungsreise mit einem Besuch der Kirche Saint-Pierre und ihrem wunderschönen Glasfenster, das eine der wichtigsten Begebenheiten aus der Vergangenheit von Châtenois darstellt!

Begrenzte Plätze: von 2 bis 30 Personen

RDV auf dem Vorplatz der Kirche von Châtenois

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich

Mise à jour le 2023-06-26 par OT DE L’OUEST DES VOSGES