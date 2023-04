Marché de producteurs de Chirens Parvis de l’Eglise, 1 janvier 2023, Chirens.

Sur ce marché de producteurs à Chirens vous retrouverez des produits de qualité ainsi que la volonté de retrouver l’âme de la vie d’un village autour de produits locaux..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Parvis de l’Eglise

Chirens 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



On this farmers’ market in Chirens you will find quality products and the desire to find the soul of village life around local products.

En este mercado agrícola de Chirens encontrará productos de calidad y el deseo de redescubrir el alma de la vida del pueblo en torno a los productos locales.

Auf diesem Bauernmarkt in Chirens finden Sie Qualitätsprodukte sowie den Wunsch, die Seele eines Dorflebens rund um lokale Produkte wiederzufinden.

