L’Amour, la révolte, le rêve ! Parvis de l’église Beynac-et-Cazenac, 11 juillet 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac,Dordogne

Par la Société des Poètes Français –

De Paul Eluard – L’Amour, la révolte, le rêve.

Présentation Christian Malaplate et Alain Aktogu.

En 1951 Paul Eluard et son épouse Dominique s’installent dans une maison du haut du bourg de Beynac.

C’est là que le célèbre poète achève en 1952, l’année de sa mort, sa dernière œuvre : « Poésie ininterrompue II »..

Parvis de l’église

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



By the Société des Poètes Français –

By Paul Eluard – Love, revolt, dream.

Presented by Christian Malaplate and Alain Aktogu.

In 1951, Paul Eluard and his wife Dominique moved into a house at the top of the village of Beynac.

It was here, in 1952, the year of his death, that the famous poet completed his last work: « Poésie ininterrompue II ».

Por la Société des Poètes Français –

De Paul Eluard – Amor, revuelta, sueños.

Presentado por Christian Malaplate y Alain Aktogu.

En 1951, Paul Eluard y su esposa Dominique se instalan en una casa en lo alto del pueblo de Beynac.

Fue aquí, en 1952, año de su muerte, donde el célebre poeta terminó su última obra: « Poésie ininterrompue II ».

Von der Société des Poètes Français –

Von Paul Eluard – Die Liebe, die Revolte, der Traum.

Präsentation Christian Malaplate und Alain Aktogu.

1951 zogen Paul Eluard und seine Frau Dominique in ein Haus im oberen Teil des Dorfes Beynac.

Dort vollendete der berühmte Dichter 1952, im Jahr seines Todes, sein letztes Werk: « Poésie ininterrompue II ».

