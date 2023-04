Concert de Printemps Parvis de l’église à Villelaure Villelaure Catégories d’évènement: Vaucluse

Villelaure

Concert de Printemps Parvis de l’église à Villelaure, 14 mai 2023, Villelaure. Concert de Printemps Dimanche 14 mai, 16h00 Parvis de l’église à Villelaure Concert Gratuit La Philharmonique de Villelaure reçoit l’Harmonie d’Aubignan « Musique en venaissin » pour un Concert qui aura lieu devant l’église, (ou salle Simone Veil en cas d’intempéries). Parvis de l’église à Villelaure 12 rue saint Marc 84530 VILLELAURE Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « philharvillelaure@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 37 11 81 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://laphilharmoniquedevillelaure.opentalent.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T16:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T16:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 Concert Musique d’Harmonie

