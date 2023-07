Visite commentée du village médiéval de Blaison-Gohier Parvis de l’Église – 49320 Blaison-Gohier Blaison-Saint-Sulpice Catégories d’Évènement: Blaison-Saint-Sulpice

Visite commentée du village médiéval de Blaison-Gohier 16 et 17 septembre Parvis de l'Église – 49320 Blaison-Gohier Blaison-Saint-Sulpice Accès libre sans inscription. Se présenter aux heures de début de visite. Visite commentée de l'église collégiale de Blaison (histoire, architecture,…)

Déambulation dans le village médiéval à la découverte du château seigneurial, des maisons des chanoines et des chapelains et autres habitations remarquables.

Découvrez l'histoire des personnages qui ont marqué le village.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

