Exposition : « Monges-Croix du Sud, cité-jardin au cœur d’un patrimoine végétal » Parvis de l’école Les Monges, 13 octobre 2022, Cornebarrieu.

Exposition : « Monges-Croix du Sud, cité-jardin au cœur d’un patrimoine végétal » 14 – 16 octobre Parvis de l’école Les Monges

Gratuit.

Journées nationales de l’architecture

Parvis de l’école Les Monges 2 avenue Henri Guillaumet, 31700 Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Monges-Croix du Sud est d’abord d’un quartier vert, articulé autour d’un parc central, et dont les constructions s’intègrent à la végétation sur des plates-formes légèrement surhaussées et traitées en terrasses. Il s’agit aussi d’un lieu ouvert dont les clôtures sont des haies, des noues et dont l’armature intérieure, traitée comme un parkway, accueille les piétons et les vélos et permet un accès immédiat à ses différentes résidences. Monges-Croix du Sud est également un quartier mixte, tant en ce qui concerne ses programmes que l’écriture d’un paysage où le léger accent des collectifs qui jalonnent le parc, se développe en contrepoint d’habitations contemporaines et basses : hameaux traités tantôt en pierre massive, tantôt en brique, en maçonnerie ou en bois.

Initié il y a plus de 20 ans pour accompagner le développement du pôle aéronautique AéroConstellation, le quartier Monges-Croix du Sud à Cornebarrieu est le démonstrateur d’une urbanisation innovante et respectueuse de son environnement.

Écriture architecturale soignée, écoconception, préservation de la biodiversité, grande qualité de vie et d’usages…

L’exposition retrace, à travers les photos de quelques bâtiments remarquables, la fabrique d’un quartier exemplaire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T00:00:00+02:00

2022-10-16T23:59:00+02:00

©Lydie Lecarpentier