De quoi rêvent les géants
Parvis de l'Atelier-Galerie Bleu – Avenir Enfance
Lille

De quoi rêvent les géants
Mercredi 13 septembre, 15h30
Parvis de l'Atelier-Galerie Bleu – Avenir Enfance
26 Rue Georges Clemenceau, 59000 Lille
Lille-Moulins
Nord
Hauts-de-France

2023-09-13T15:30:00+02:00 – 2023-09-13T16:30:00+02:00

Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne – Les canailles
Age min 8
Age max 99

