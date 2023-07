Nuit des étoiles Parvis de l’aqueduc Saint-Nazaire-en-Royans, 14 août 2023, Saint-Nazaire-en-Royans.

Saint-Nazaire-en-Royans,Drôme

Par une belle soirée d’été, du haut de l’aqueduc, partez à la découverte du ciel, de ses constellations et de ses planètes. Observation à l’œil nu avec les explications d’un passionné d’astronomie à travers apports scientifiques, mythes et légendes..

2023-08-14 21:30:00 fin : 2023-08-14 23:00:00. EUR.

Parvis de l’aqueduc

Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On a beautiful summer evening, from the top of the aqueduct, discover the sky, its constellations and planets. Observation with the naked eye, with explanations from an astronomy enthusiast through scientific contributions, myths and legends.

En una bonita tarde de verano, desde lo alto del acueducto, descubra el cielo, sus constelaciones y sus planetas. Observe el cielo a simple vista, con las explicaciones de un aficionado a la astronomía basadas en descubrimientos científicos, mitos y leyendas.

An einem schönen Sommerabend können Sie vom Aquädukt aus den Himmel, seine Konstellationen und Planeten entdecken. Beobachtung mit bloßem Auge und Erklärungen eines passionierten Astronomen zu wissenschaftlichen Beiträgen, Mythen und Legenden.

Mise à jour le 2023-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme