La vie est Yes!

La vie est Yes! Vendredi 21 juillet, 19h00 Parvis de la salle polyvalente des renardière Entré libre

Un spectacle de cirque, de rue pour un public familial.

Trois sympathiques complices, pleines de vitalité malgré leur grand âge et les difficultés qui en découlent, se sont données rendez-vous ici pour se serrer les coudes face à la solitude et à l’ennui qui les guette. Leurs caractères décalés, leurs imaginations entremêlées et leurs articulations capricieuses ne manqueront pas de transformer ce rendez-vous en un enchaînement de situations clownesques où l’entraide sera leur meilleur remède, et où l’on découvrira des corps âgés prendre de surprenantes initiatives, à la limite du vraisemblable, pour défier la gravité, l’équilibre et les rhumatismes. Trois cordes à sauter, une paire de roller et un vieux caddie désarticulé seront les instruments de cette bouffée de jeunesse à rebondissements qui vient nous rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour vivre l’instant présent.

Parvis de la salle polyvalente des renardière rue rené cassin, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

© Charlotte Parmentier