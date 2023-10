Grand pique-nique nocturne du Parc Parvis de la salle des fêtes Verclause, 14 octobre 2023, Verclause.

Verclause,Drôme

C’est le retour du Grand pique-nique nocturne du Parc ! Retrouvez-nous à partir de 15h sur le parvis de la salle des fêtes de Verclause (repli en salle si mauvais temps) pour un après-midi puis une soirée riche en découvertes..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

Parvis de la salle des fêtes Route de chamorin

Verclause 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Grand pique-nique nocturne du Parc is back! Join us from 3pm onwards on the forecourt of the Verclause village hall (the hall can be used in case of bad weather) for an afternoon and evening full of discoveries.

¡Vuelve el Gran Picnic Nocturno en el Parque! Acompáñenos a partir de las 15:00 horas frente a la sala de fiestas de Verclause (en caso de mal tiempo se puede utilizar el pabellón) para pasar una tarde y una noche llenas de descubrimientos.

Es ist wieder soweit: Das große nächtliche Picknick im Park findet statt! Wir treffen uns ab 15 Uhr auf dem Vorplatz des Festsaals von Verclause (bei schlechtem Wetter wird in den Saal ausgewichen), um einen Nachmittag und dann einen Abend voller Entdeckungen zu verbringen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale