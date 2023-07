FESTIVAL IL « ÉTÉ » UNE FOIS – SPECTACLE TOURISTA Parvis de la salle des fêtes Montbronn, 23 juillet 2023, Montbronn.

Montbronn,Moselle

Depuis sa création, le festival IL « ÉTÉ » UNE FOIS a une vocation d’amener le spectacle vivant au plus près des habitants du Pays de Bitche. Venez découvrir un spectacle chaque semaine du mois de juillet dans 5 communes du Pays de Bitche. le festival est gratuit, près de chez vous et pour tout public.

Spectacle Tourista proposé par la Companie Deracinemoa

Synopsis

Vous cherchez à vous évader de ce monde brutal, vous soustraire à votre confort sécurisé, vous abandonner à une douce anarchie ?

Nous vous proposons une offre simple, efficace, gratuite, sécurisante, quoique, et totalement incertaine ; le dépaysement à deux pas de chez vous !. Tout public

Dimanche 2023-07-23 21:00:00 fin : 2023-07-23 22:00:00. 0 EUR.

Parvis de la salle des fêtes rue Notre Dame

Montbronn 57415 Moselle Grand Est



Since its creation, the IL « ÉTÉ » UNE FOIS festival has been dedicated to bringing live entertainment closer to the people of Pays de Bitche. Come and discover a show every week in July in 5 communes of the Pays de Bitche. The festival is free, close to home and for all audiences.

Tourista show by Companie Deracinemoa

Synopsis

Are you looking to escape from this brutal world, to escape from your secure comfort and surrender to a gentle anarchy?

We offer you a simple, effective, free, reassuring, albeit totally uncertain package: a change of scenery just a stone’s throw from home!

Desde su creación, el festival IL « ÉTÉ » UNE FOIS se dedica a acercar el espectáculo en directo a los habitantes del Pays de Bitche. Venga a descubrir un espectáculo cada semana de julio en 5 ciudades del Pays de Bitche. El festival es gratuito, cercano y para todos los públicos.

Tourista por Companie Deracinemoa

Sinopsis

¿Buscas escapar de este mundo brutal, huir de tu comodidad segura y entregarte a una suave anarquía?

Podemos ofrecerle un paquete sencillo, eficaz, gratuito y seguro, aunque totalmente incierto: ¡un cambio de aires a un tiro de piedra de casa!

Seit seiner Gründung ist das Festival IL « ÉTÉ » UNE FOIS dazu berufen, die darstellenden Künste so nah wie möglich an die Einwohner des Pays de Bitche zu bringen. Entdecken Sie jede Woche im Juli in fünf Gemeinden des Pays de Bitche eine Aufführung. Das Festival ist kostenlos, in Ihrer Nähe und für jedes Publikum.

Das Stück Tourista wird von der Companie Deracinemoa angeboten

Synopsis

Sie wollen aus dieser brutalen Welt ausbrechen, sich Ihrem sicheren Komfort entziehen und sich einer sanften Anarchie hingeben?

Wir bieten Ihnen ein einfaches, effizientes, kostenloses, sicheres, wenn auch völlig unsicheres Angebot; Abwechslung direkt vor Ihrer Haustür!

Mise à jour le 2023-06-28 par OT DU PAYS DE BITCHE