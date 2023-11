Marché de Noël Parvis de la salle communale Meinier Catégorie d’Évènement: Meinier Marché de Noël Parvis de la salle communale Meinier, 30 novembre 2023, Meinier. Marché de Noël Jeudi 30 novembre, 16h00 Parvis de la salle communale Le traditionnel Marché de Noël se déroulera sur le parvis de la Salle communale.

Divers stands artisanaux vous y attendent.

Ne manquez pas l’illumination du sapin de Noël à 18h00 et immortalisez votre venue grâce au photobooth !

Parking du Chat gratuit de 14h à 23h Parvis de la salle communale Route de Gy 37 Meinier 1252 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T16:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

