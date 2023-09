Fête du cidre nouveau à Vire Normandie Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie, 21 octobre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

La traditionnelle fête du cidre organisée par le club Kiwanis de Vire, vous propose de venir prendre part à l’élaboration du jus de pomme, une tonne de pommes seront ainsi pressés par la cidrerie Mette sur le parvis de la Porte-Horloge. Restauration, vente de jus de pomme..

Parvis de la Porte-Horloge Place du 6 juin

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The traditional cider festival organized by the Kiwanis club of Vire, proposes you to come and take part in the elaboration of apple juice, a ton of apples will be pressed by the cider factory Mette on the square of the Porte-Horloge. Catering, sale of apple juice.

La tradicional fiesta de la sidra organizada por el Club Kiwanis de Vire le invita a participar en la elaboración de zumo de manzana. El molino de sidra Mette, situado frente a la Porte-Horloge, prensará una tonelada de manzanas. Catering y zumo de manzana a la venta.

Das traditionelle Cidre-Fest, das vom Kiwanis-Club Vire organisiert wird, bietet Ihnen die Möglichkeit, an der Herstellung von Apfelsaft teilzunehmen. Eine Tonne Äpfel wird von der Cidrerie Mette auf dem Platz vor der Porte-Horloge gepresst. Verpflegung und Verkauf von Apfelsaft

