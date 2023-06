Journée de la forme Parvis de la Montagne Verte Colmar, 17 juin 2023, Colmar.

Journée de la forme Samedi 17 juin, 14h00 Parvis de la Montagne Verte

Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et prévention santé, la MSA d’Alsace, en partenariat avec la Ville de Colmar et le Réseau Santé Colmar, vous propose de venir découvrir le dispositif Pas’Sport Santé Colmar lors de la «JOURNEE DE LA FORME».

Venez profiter d’initiations sportives, de conseils diététiques, de dépistages…

Nous vous attendons nombreuses et nombreux sur le stand de la MSA afin de participer à l’animation dynamique et sportive avec le vélo smoothie.

Parvis de la Montagne Verte 2 rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Montagne-Verte Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

SANTE CONSEILS DIETETIQUES