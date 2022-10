Exposition photos sur les vestiges sucriers de Mayotte Parvis de la MJC de Mgombani, 14 octobre 2022, Cavani.

Cette action s’inscrit dans la continuité du projet « C’est mon patrimoine », redonner vie aux monuments historiques à travers la photographie.

La Caisse des écoles de Mamoudzou met à l’honneur le travail des jeunes de Mamoudzou en organisant une exposition photo et une présentation théâtrale sur l’histoire de la canne à sucre à Mayotte menée ici par Nimbé animation. L’exposition photo commence dès 9h00 au parvis de la MJC de M’gombani jusqu’à 18h00 et la pièce de théâtre débute à partir de 16h00. L’exposition photo porte sur les sites sucriers qui ont été visités par les jeunes. L’exposition peut être visitée librement, et sera commentée par les jeunes et les référents de parcours qui les ont accompagnés. Nous vous attendons nombreux et nombreuses à l’occasion de cette journée pour vivre et partager les moments forts des jeunes.



Photo 1 Mah’art studio/ Photo 2: Ministère de la culture/Photo 3 Mah’ art Studio