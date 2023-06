BATTLE DE DANCE – BATTLE PROCESS DAT SOUND (Spectateurs) Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims BATTLE DE DANCE – BATTLE PROCESS DAT SOUND (Spectateurs) Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims, 10 juin 2023, Reims. BATTLE DE DANCE – BATTLE PROCESS DAT SOUND (Spectateurs) Samedi 10 juin, 15h00 Parvis de la médiathèque Croix Rouge GRATUIT par l’Association Scenoco La boussole Accessible aux personnes en situations de handicap

Rendez vous sur le parvis de la médiatèque Croix Rouge pour assister à la représentation Parvis de la médiathèque Croix Rouge 19 Rue Jean Louis Débar, 51100 Reims Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0326798623 »}, {« type »: « phone », « value »: « 032624549 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T15:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00

2023-06-10T15:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00 dance battle de dance Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Parvis de la médiathèque Croix Rouge Adresse 19 Rue Jean Louis Débar, 51100 Reims Ville Reims Departement Marne Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims

Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

BATTLE DE DANCE – BATTLE PROCESS DAT SOUND (Spectateurs) Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims 2023-06-10 was last modified: by BATTLE DE DANCE – BATTLE PROCESS DAT SOUND (Spectateurs) Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims 10 juin 2023