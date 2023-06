BATTLE DE DANCE – BATTLE PROCESS DAT SOUND (Participants) Parvis de la médiathèque Croix Rouge Reims, 10 juin 2023, Reims.

BATTLE DE DANCE – BATTLE PROCESS DAT SOUND (Participants) Samedi 10 juin, 13h00

par l’Association Scenoco La boussole

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

A partir de 6 ans

Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque Croix Rouge

Ce battle est une session d’échange entre danseurs hip hop all styles (popping, lock, break, house, krump…) et musiciens venant de musiques nouvelles et urbaines (jazz contemporains, musiques improvisées, électronique, électro-acoustiques, hip hop…).

Les danseurs souhaitant participer au battle doivent s’inscrire et se présenter aux sélections qui se feront le jour même du battle. Les danseurs seront retenus ou non pour la suite du battle.

Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau !

ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

