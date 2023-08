Festival PRIMO à Othis Parvis de la maison des Jeunes, 772820 Othis Othis, 9 septembre 2023, Othis.

Festival PRIMO à Othis Samedi 9 septembre, 15h30 Parvis de la maison des Jeunes, 772820 Othis accès libre gratuit tout public

PRIMO est une jeune manifestation qui grandit vite et bien : 14 villes situées dans le Val d’Oise et en Seine-et-Marne vous attendent. 12 spectacles proposés, 29 représentations gratuites, de théâtre et de cirque, où l’humour, la performance et la poésie seront au rendez-vous.

Adresse : Parvis de la maison des Jeunes 772820 Othis / 4, avenue du 8 Mai 1945, Place de la Révolution Devant la salle Agora 772820 Othis

Accès libre

Tous publics

ORGANISATEUR : Le Moulin Fondu, Oposito (CNAREP) et l’agglomération Roissy Pays de France

Samedi 9 Septembre – Othis

15h : 15feet6 « Les Patineurs »

Adresse : Parvis de la maison des Jeunes 772820 Othis

15h30 : Compagnie Girouette « Greg & Natacha »

Adresse : 4, avenue du 8 Mai 1945, Place de la Révolution Devant la salle Agora 772820 Othis

————-

PRIMO, un événement organisé par Le Moulin Fondu, Oposito – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) et l’agglomération Roissy Pays de France, en complicité avec les villes accueillantes

Le Moulin Fondu, Oposito (CNAREP) et PRIMO sont soutenus par le Ministère de la culture – DRAC Ile-de-France, la Préfecture du Val d’Oise, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental du Val d’Oise, l’agglomération Roissy Pays de France et la ville de Garges lès Gonesse

Lien calaméo : https://www.calameo.com/read/0012737226ae9813ce094

Lien du site internet : https://oposito.fr/-PRIMO-5e-edition-du-9-septembre-au-446-.html

Parvis de la maison des Jeunes, 772820 Othis othis Othis 77280 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://oposito.fr/-PRIMO-5e-edition-du-9-septembre-au-446-.html »}] [{« data »: {« author »: « Oposito Compagnie », « cache_age »: 86400, « description »: « Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Programme Festival PRIMO 2023, Author: Oposito Compagnie, Length: 28 pages, Published: 2023-05-22 », « type »: « rich », « title »: « Programme Festival PRIMO 2023 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230626163736-f7f2cfecd95d55d17be6aa269c4fb1fa/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0012737226ae9813ce094 », « thumbnail_height »: 1594, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/1273722 », « thumbnail_width »: 1063, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/0012737226ae9813ce094 »}, {« link »: « https://oposito.fr/-PRIMO-5e-edition-du-9-septembre-au-446-.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T15:30:00+02:00 – 2023-09-09T16:20:00+02:00

2023-09-09T15:30:00+02:00 – 2023-09-09T16:20:00+02:00

festival art de rue le moulin fondu oposito théatre jonglage cirque danse patinage louvres othis marly-la-ville goussainville gonesse villeparisis dammartin-en-goele ecouenmitry-mory vémars claye-souilly fosses villiers-le-bel

Bulldozer