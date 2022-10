Visite guidée : Du Camp des Mille à la Cité des Bruyères Parvis de la maison de Quartier des Bruyères, 1 rue de la forêt Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Départ : 14h, parvis de la maison de quartier des Bruyères, 1 rue de la Forêt. Réservation obligatoire à la maison du Pilier Rouge. Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Journées nationales de l’architecture Parvis de la maison de Quartier des Bruyères, 1 rue de la forêt 1 rue de la forêt Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Le « Camp des Mille », la « Cité des Gamelles », ou encore la « Cité des Bruyères », qui voisine celle d' »Aéroville »: autant de noms pour désigner ce quartier de la périphérie sud du Mans, tour à tour camp d’ouvriers de l’armement, de déportés et prisonniers de guerre, de relogés du Vieux Mans. C’est à la fois l’histoire étonnante et méconnue des quartiers populaires du Mans et de leur architecture actuelle que le service Tourisme et Patrimoine vous propose de découvrir.

