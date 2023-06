Parvis de la maison de la musique Parvis de la Maison de la musique Nanterre Nanterre Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Parvis de la maison de la musique Mercredi 21 juin, 19h00 Parvis de la Maison de la musique Pour cette édition 2023 de la fête de la musique, l'Orchestre d'Harmonie de Nanterre se produira devant le parvis de la maison de la musique de Nanterre.

Nous vous proposerons un programme varié avec du classique, de la musique de film, du jazz… Parvis de la Maison de la musique 8 Rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

