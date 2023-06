Marché de Saint Jeoire Parvis de la Mairie Saint-Jeoire, 1 janvier 2023, Saint-Jeoire.

Saint-Jeoire,Haute-Savoie

Marché traditionnel qui a lieu dans la rue principale, devant la poste et la Mairie, tous les vendredi matin de 8h00 à 13h00..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Parvis de la Mairie

Saint-Jeoire 74490 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional market held in the main street, in front of the post office and town hall, every Friday morning from 8am to 1pm.

Mercado tradicional que tiene lugar en la calle principal, frente a la oficina de correos y el ayuntamiento, todos los viernes por la mañana de 8 a 13 horas.

Traditioneller Markt, der in der Hauptstraße vor der Post und dem Rathaus jeden Freitagmorgen von 8:00 bis 13:00 Uhr stattfindet.

Mise à jour le 2023-06-20 par Môle et Brasses Tourisme