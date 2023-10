Marché de Noël du Blanc Parvis de la mairie – Place de la Libération Le Blanc, 16 décembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Marché Noël avec artisanat, produits locaux et animations de rues..

Dimanche 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Parvis de la mairie – Place de la Libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market with crafts, local products and street entertainment.

Mercado navideño con artesanía, productos locales y animación callejera.

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, lokalen Produkten und Straßenunterhaltung.

Mise à jour le 2023-10-26 par Destination Brenne